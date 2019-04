Borsa: Europa cauta, Milano +0,5%

(ANSA) - MILANO, 9 APR - Le Borse europee si mostrano caute con il Dax che a Francoforte cede lo 0,14%. Londra segna un -0,03% in attesa del vertice di domani sulla Brexit a Bruxelles.

Parigi segna un +0,06% con Socgen che registra un marginale +0,23% dopo che ha confermato il taglio di 1.600 posti di lavoro al livello internazionale. Tra le altre Piazze Madrid sale dello 0,21% così come Milano (Ftse Mib +0,5% a 21.879%). Mentre i dati Istat sulle vendite al dettaglio certificano a febbraio un nuovo boom delle commercio elettronico. Resta sotto pressione Prysmian (-3,65%) con il cavo WesterLink fuori servizio. In negativo anche Leonardo (-1,24%). Calo marginale (-0,09%), invece, per Fca che ha patteggiato e si è impegnata a pagare 110 milioni di dollari per un'azione legale negli Usa. Lo spread tra btp e bund cala a 245 punti base. L'euro scambia a 1,1273 sul dollaro. A livello globale lo sguardo resta sulle trattative tra Usa e Cina sui dazi.