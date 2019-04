Da Kartell 'Componibile' in bioplastica

(ANSA) - MILANO, 8 APR - Kartell presenta al Salone del Mobile di Milano il primo mobile realizzato con la bioplastica di Bio-On, completamente naturale al 100%. E' il risultato dell'alleanza siglata pochi mesi fa dall'azienda leader del design, e Bio-on, società quotata sull'Aim di Borsa Italiana e attiva nel settore della bioplastica di alta qualità.

Il mobile scelto è una delle icone di Kartell, 'Il componibile', uno dei pezzi più rappresentativi e più venduti della storia dell'azienda. Il mobile contenitore fu disegnato nel 1967 da Anna Castelli Ferrieri e Kartell lo presenta oggi al mercato in un'edizione totalmente 'ecosostenibile' in vendita da subito in quattro colori - verde, rosa, crema e giallo - nella versione a tre moduli. "La ricerca sulla bioplastica si affianca al nostro percorso di innovazione e si inserisce nel progetto 'Kartell loves the planet' finalizzato a valorizzare le buone pratiche di sostenibilità" è il commento di Claudio Luti, presidente di Kartell.