A Caffo l'antica Distilleria Mangilli

(ANSA) - LIMBADI (VIBO VALENTIA), 6 APR - Il Gruppo Caffo consolida la propria presenza in Friuli, dove è già presente con la distilleria Friulia, con l'acquisizione della "Mangilli - Cantine e Distillerie Friulane", storica azienda attiva fin da fine '800 e nota per l'assortimento di grappe e vini friulani tra cui anche il prosecco.

Il gruppo Caffo, che ha sede in Calabria, a Limbadi, sarà a Vinitaly 2019 dove presenterà due novità: la grappa Furlanina, 42 gradi, in versione "gentile" (grappa giovane) ed invecchiata in fusti di legni diversi, e la Grappa Mitica Mangilli in due versioni: Friulana tradizionale a 50 gradi e Mitica riserva Stravecchia Barricata in rovere. A queste produzioni si affianca anche il Prosecco Mangilli, che consente a Caffo di entrare in questo segmento di mercato.

"Questa strategia - afferma l'amministratore dell'azienda Nuccio Caffo - rientra nella storia delle acquisizioni del gruppo, da sempre impegnato a sostenere e preservare la tradizione liquoristica e distillatoria 'made in Italy'".