Tria, flat tax si farà in manovra

(ANSA) - BUCAREST, 5 APR - "La flat tax si farà in una riforma studiata per la manovra di settembre in cui ci sarà un riaggiustamento del sistema fiscale e anche della spesa": così il ministro dell'economia Giovanni Tria a chi gli chiede se la flat tax sarà nella manovra 2020. "Comparirà nella riforma che verrà disegnata con la legge di bilancio. Ma ovviamente è prevista", ha aggiunto. Parlando delle prossime mosse sul fronte 'macro' e del rischio di una manovra correttiva Tria ha poi spiegato che "secondo il disegno del Def che presenteremo, c'è un largo accordo che c'è una compliance con gli obiettivi, poi si vedrà a giugno, ma non dovremmo avere problemi".