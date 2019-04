Imprese: 10.000 startup in Italia

(ANSA) - MILANO, 5 APR - Le startup in Italia sono 10.075 (con una crescita di 300 ogni trimestre), il loro capitale sociale complessivo a 489,3 milioni di euro (50.000 euro a impresa). Le persone ci lavorano sono 53.700, tra soci (40.886) e addetti (12.818). Sono soprattutto in Lombardia (2.543), Lazio (1.124), e Emilia Romagna (891), Veneto (879) e Campania (788).

Sono i dati principali che emergono dalla ricerca "Startup innovative e sviluppo di canali di finanziamento diretti e indiretti a loro dedicati", curata da Silvia Marinella Fontana, dell'Università di Padova per conto di Acri, presentata a Milano al convegno "Start up innovative: un sistema tra opportunità di scenario e problemi di crescita". Hanno partecipato, tra gli altri, Giuseppe Guzzetti, presidente Acri, Fabrizio Palermo amministratore delegato di Cdp.