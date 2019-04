Borsa, Europa sale con dialogo Usa-Cina

(ANSA) - MILANO, 5 APR - Borse europee in lieve rialzo con l'indice paneuropeo Dj Stoxx 600 che si mantiene sui massimi da agosto, spinto dalle attese per un accordo tra Usa e Cina che metta fine alla guerra commerciale e in attesa di capire come evolverà la Brexit dopo che premier, Theresa May, ha ufficializzato la richiesta di una proroga al 30 giugno per l'uscita dall'Unione.

Milano avanza dello 0,3%, Parigi e Londra dello 0,1% mentre Francoforte arretra dello 0,1%. Positivi i future su Wall Street in attesa, nel pomeriggio, dei dati sull'occupazione americana.

Sostengono i listini i titoli dell'energia, delle materie prime e dei semiconduttori. L'incertezza sulla Brexit pesa sulla sterlina, che si appiattisce a 1,165 sull'euro dopo un avvio positivo.

A Piazza Affari continua a correre Salini Impregilo (+8,3%, in scia alla maxi-commessa in Australia, bene anche Saipem (+3,1%) e Stm (+2,1%). Lo spread Btp-Bund scende sotto i 250 punti base, a 249.