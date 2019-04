Borsa, Asia sale con ottimismo su dazi

(ANSA) - MILANO, 5 APR - Seduta positiva per le Borse asiatiche, orfane dei listini cinesi e di Hong Kong, chiuse per festività. A guidare gli investitori è l'ottimismo espresso da Usa e Cina per il raggiungimento di un accordo sui dazi che il presidente Donald prevede possa essere firmato in quattro settimane. Positivi anche i future su New York e sull'Europa con l'indice globale Msci All Country World che si muove sui massimi da sei mesi.

Tokyo ha chiuso in rialzo dello 0,31%, Seul dello 0,14%, Mumbai avanza dello 0,2% mentre Sydney si è mossa in controtendenza (-0,83%). Dopo il dato discreto sulla produzione industriale tedesca a febbraio, che allontana le nubi di recessione sulla locomotiva d'Europa, nel pomeriggio sono attesi i dati sul mercato del lavoro negli Stati Uniti.