Bono, portafoglio pari a 2 punti di Pil

(ANSA) - TRIESTE, 5 APR - "Abbiamo quasi 34 miliardi di carichi di lavoro complessivo pari a quasi 2 punti del pil. E' un risultato unico per il comparto e per l'industria intera". Lo ha detto l'a.d. di Fincantieri Giuseppe Bono intervenendo all' Assemblea degli azionisti, la quinta da quando la società è quotata. Bono ha parlato del 2018 come di un ulteriore "anno di crescita record. Negli ultimi 4 anni ricavi cresciuti del 9 per cento".