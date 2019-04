Lavoro:Corcos,aperto a chi è determinato

(ANSA) - MILANO, 04 APR - "Per chi ha voglia di impegnarsi ed è determinato il mercato del lavoro è aperto e ricettivo". Per cui, "non abbiate paura del futuro". E' il messaggio del Presidente di Assogestioni e a.d di Eurizon, Tommaso Corcos, agli studenti presenti al Salone del Risparmio, tappa conclusiva del progetto "Icu-Il tuo Capitale Umano". "A tutte le organizzazioni servono persone in gamba, che si mettono in gioco, sia alle società di gestione, sia alle altre realtà e settori", rassicura Corcos. "La nostra industria ha una funzione molto importante perché gestiamo il risparmio degli italiani che è ciò su cui le persone costruiscono i propri sogni.