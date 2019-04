Di Maio, nessuna patrimoniale

(ANSA) - ROMA, 4 APR - "Non ci sarà nessuna manovra correttiva e nessuna patrimoniale". Lo ha assicurato il vicepremier Luigi Di Maio intervistato a Mattino Cinque aggiungendo che il Governo sta invece lavorando sul salario minimo orario. Di Maio ha ribadito anche l'intenzione di mettere a punto sconti per le famiglie a partire da quelli sui pannolini, sulle rette dell'asilo nido oltre a interventi per le giovani coppie che intendono acquistare una casa. Di Maio ha definito "leggende" le indiscrezioni sulla proposta alla Lega della poltrona del ministro dell'Economia Giovanni Tria ed ha assicurato che il Governo "è compatto".