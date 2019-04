Borsa:Milano giù con energia e Unicredit

(ANSA) - MILANO, 4 APR - In una giornata contrastata per le Borse europee Milano è tra le più deboli (-0,23%), a pari passo con Londra (-0,22%) su cui grava sempre l'incognita Brexit. Nemmeno il buon andamento di Wall Street basta ad invertire nel pomeriggio la tendenza. Sul Ftse Mib spiccano le vendite che interessano i titoli dell'energia, dopo che il petrolio ha fermato la sua corsa grazie ai dati sulle scorte americane in risalita: A2a perde all'indomani dei conti (-2,21%) ma cedono anche Tenaris (-1,85%), Snam (-1,17%), Saipem (-0,94%), Eni (-0,93%), Italgas (-0,87%) ed Hera (-0,74%). In calo pure Amplifon (-1,36%), Prysmian (-1,08%) e Recordati (-1%).

Unicredit è tra le poche banche in ribasso (-0,66%) in scia alle indiscrezioni di un'ipotetica offerta su Commerzbank nel caso saltasse l'accordo con Deutsche Bank. Bene invece la Juventus (+2,02%) che con la sconfitta del Napoli ieri ha consolidato il primato in campionato.