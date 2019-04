Borsa: Milano -0,38 con Unicredit

(ANSA) - MILANO, 4 APR - Piazza Affari si conferma debole con il Ftse Mib che cede lo 0,38% a 21.674 punti. Ad incidere su listino le vendite su Unicredit (-1,7%) dopo le ipotesi riportate dall'Ft secondo cui il gruppo sarebbe pronto ad un'offerta per Commerzbank (+3,85% a Francoforte) nel caso in cui saltasse l'accordo di quest'ultima con Deutsche Bank (-1,88% su Dax). Cali anche per A2a (-1,34%) dopo i conti, Fca (-1,11%), Tenaris (-0,99%), Eni (-1%). Di contro tra i titoli che viaggiano in positivo in evidenza la Juventus (+2,25%) che ha consolidato il primato in campionato. Rialzi poi per Stm (+0,91%) e Azimut (+0,89%) con Kepler che alza il prezzo obiettivo a 18 euro e conferma il 'Buy'. Lo spread tra btp e bund è a 257 punti base.