Borsa: Europa fiacca con dati Germania

(ANSA) - MILANO, 4 APR - Seduta in rosso per le Borse europee con l'indice d'area Stoxx 600 che lascia sul terreno quasi mezzo punto. I listini frenano sull'incertezza del contesto economico globale. Sotto la lente gli sviluppi sulla Brexit dopo il via libera della Camera dei Comuni ad una legge anti-no deal e le trattative Usa-Cina sui dazi. Ad incidere poi sull'andamento dei mercati il crollo degli ordini industriali tedeschi con il peggior dato da 2 anni. Così come pesano le indicazioni degli esperti che vedono dimezzate le stime di crescita del Pil tedesco nel 2019. Tra i singoli listini frena in particolare Londra (-0,59%) e, a seguire, Milano (-0,30%) Parigi (-0,29%) e Francoforte (-0,16%). Sul Dax in evidenza Commmerzbank (+2,53%) sull'ipotesi di un offerta da parte di Unicredit (-1,23%) nel caso saltasse l'accordo con Deutsche Bank (-1,9%). Lo spread tra btp e bund è stabile e viaggia in area 254 punti base. Sul fronte dei cambi l'euro è poco mossa. La moneta unica passa di mano a 1,1236 sul biglietto verde.