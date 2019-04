Pmi servizi Italia a 53,1, top settembre

(ANSA) - ROMA, 3 APR - Migliora più del previsto l'attività dei servizi in Italia a marzo, toccando i massimi da settembre scorso. L'indice Pmi, calcolato da IHS/Markit in base al sondaggio fra i direttori degli acquisti, è salito il mese scorso a 53,1 punti da 50,4 di febbraio, superando la stima di un rialzo di 50,8. Torna in espansione l'indice Pmi composito, che monitora l'andamento del settore manifatturiero e dei servizi. A marzo l'indicatore è salito a 51,5 da 49,6 di febbraio battendo le attese di un aumento a 49,8. Quota 50 rappresenta la soglia di demarcazione tra espansione e contrazione del ciclo.