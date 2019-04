Borsa: Europa su con avvio Wall Street

(ANSA) - MILANO, 3 APR - Le Borse europee proseguono in rialzo (+1%) dopo l'apertura in lieve positivo per Wall Street.

Lo spread Btp Bund sale ancora e arriva sopra i 254 punti. Il cambio euro dollaro è a 1,1231, poco variato.

A primeggiare restano Francoforte (+1,3%) e Madrid (+1,2%), seguite da Parigi (+0,6%) e Londra (+0,2), che resta la più debole. A Milano prosegue il rialzo di Stm (+6%), col clima positivo per i negoziati tra Usa e Cina. Bene anche le banche: Unicredit (+3,1%) e Unipol (3,3%). Unico neo nel paniere principale di Piazza Affari è A2a, in discesa (-2,9%) dopo conti in crescita ma non abbastanza rispetto alle attese degli analisti.