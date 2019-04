Borsa: Europa positiva, Milano +1%

(ANSA) - MILANO, 3 APR - Borse europee positive nel giorno dell'arrivo a Washington del vicepremier cinese Liu He, segno di un imminente accordo sui dazi tra Usa e Cina. Svetta Francoforte (+1,34%) seguita da Madrid (+1,2%) e Milano (+1%), Parigi (+0,9%) e Londra (+0,1%), mentre anche i futures su Wall Street segnano il rialzo. Sul fronte macroeconomico sale la fiducia dei manager in Italia, Francia, Germania e nell'Ue, mentre l'Istat ha confermato al 2,1% il rapporto trimestrale tra deficit e Pil, con il debito al 132,1% e lo spread tra Btp e Bund scende a 250 punti. In arrivo nel pomeriggio dagli Usa le richieste di mutui, la fiducia e l'indice Ism non manifatturiero. Sugli scudi a Parigi Saint Gobain (+3,86%), su ipotesi di cessione parziale di una propria divisione alla cinese Xinxing. In luce i microprocessori di Ams (+4,98%) ed Stm (+4,54%), mentre il rialzo delle quotazioni del ferro spinge ArcelorMittal (+4,45%).

Sotto pressione Burberry (-4,15%), che secondo Bofa farà peggio dell'indice di borsa.