Borsa: Asia positiva, Tokyo +0,97%

(ANSA) - MILANO, 3 APR - Chiusura in rialzo per le principali borse di Asia e Pacifico nel giorno in cui i negoziati tra Usa e Cina sui dazi entrano nel vivo. Oggi infatti è previsto l'arrivo a Washington del vicepremier cinese Liu He, che incontrerà le controparti Usa. Tokyo ha guadagnato lo 0,97%, Taiwan lo 0,13%), Seul l'1,2% e Sidney lo 0,68%). Ancora aperte Hong Kong (+0,97%), Shanghai (+0,87%) e Mumbai (+0,29%). Positivi i futures sull'Europa e su Wall Street in attesa della fiducia dei manager europei e americani, delle vendite al dettaglio in febbraio nell'Ue, delle richieste di muti Usa e dell'indice Ism non manifatturiero. Il calo dello yen sul dollaro ha favorito a Tokyo i titoli dei principali esportatori, da Tdk (+3,44%) a Subaru (+1,64%), Kubota (+1,57%) e Sony (+0,96%). Bene il colosso bancario Nomura (+2,43%).