Alitalia:Toninelli,no impiccarsi su data

"Io non mi impiccherei su una settimana in più o in meno dopo decenni all'interno dei quali Alitalia è stata semplicemente foraggiata ma non rilanciata con soldi pubblici". Lo ha detto il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, a margine della presentazione della conferenza sulla mobilità, per quanto riguarda la proroga che dovrebbe chiedere Fs.

"Ai dipendenti dico di stare tranquilli e avere fiducia", ha aggiunto il ministro.