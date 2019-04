Snam: Luca Dal Fabbro nuovo presidente

(ANSA) - MILANO, 2 APR - E' Luca Dal Fabbro il nuovo presidente di Snam, che succede a Carlo Malacarne, dopo 40 anni in azienda, di cui 10 da amministratore delegato e 3 da presidente. Dal Fabbro sarà affiancato per il prossimo triennio dall'amministratore delegato Marco Alverà, confermato, e dai consiglieri Laura Cavatorta, di nuova nomina, Francesco Gori, Antonio Marano, di nuova nomina, Francesca Pace, Rita Rolli, di nuova nomina, e Alessandro Tonetti. Quanto a Malacarne, il suo nome compare nella lista di Edizione per il Cda di Atlantia.