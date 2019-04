Borsa: Milano chiude piatta (+0,01%)

(ANSA) - MILANO, 2 APR - La Borsa di Milano chiude piatta (+0,01%) in una giornata in cui fatica a prendere una direzione netta. Piazza Affari è in controtendenza rispetto ai listini europei, dove spicca Londra (+1%) che corre anche grazie alla debolezza della sterlina innescato dal caos sulla Brexit. Su Milano pesano invece la debolezza di Wall Street e soprattutto le incertezze sulla crescita economica italiana, rafforzate dalle previsioni Ocse di ieri e dalla dichiarazioni odierne del presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker. Sul Ftse Mib brilla Pirelli (+2,88%), tonificata dal credito di imposta da 107 milioni arrivato dal Brasile. In luce Stm (+2,74%). Fuori dall'indice a maggiore capitalizzazione corre Acea, che ha presentato un piano industriale gradito dal mercato (+1,85%). Acquisti su Fca (+0,99%) nonostante i cali delle immatricolazioni negli Usa. Debole Juventus (-2,37%) con Fineco (-1,94%) e Tim (-1,84%).