Borsa: indice sostenibilità quotate Ue

(ANSA) - MILANO, 2 APR - Standard Ethics dà un voto alla sostenibilità delle 100 maggiori società quotate europee, le quali comporranno l'indice Se European 100. L'obiettivo dell'indice è duplice: fornire una panoramica sulla sostenibilità in Europa e tracciare i percorsi che le maggiori imprese fanno in relazione alle attività Esg (cioè environmental, social and governance). L'indice dunque può rappresentare un riferimento per gli asset manager e le case di gestione che costruiscono portafogli secondo criteri Esg. Il paniere sarà definitivamente calcolato alla chiusura dei mercati di venerdì 20 settembre e sarà efficace dal lunedì successivo, 23 settembre 2019. Sarà aggiornato ogni sei mesi, a giugno e dicembre. Il rating è concepito per essere standard e comparabile e per fornire un parere indipendente sulla conformità della società sotto valutazione alle indicazioni di sostenibilità e alle linee guida della Ue, dell'Ocse e dell'Onu.