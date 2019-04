Borsa: Europa in rialzo, Londra +0,7%

(ANSA) - MILANO, 2 APR - Nel corso della mattinata hanno preso slancio i listini azionari in Europa. Londra, paradossalmente, la migliore (+0,7%) senza temere lo scenario di una Brexit 'no deal'. Bene Parigi (+0,27%), Francoforte (+0,45%) mentre Milano resta piatta (+0,02%) dopo che l'Ocse ha previsto debito in aumento e niente crescita.