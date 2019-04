Banche:in Gazzetta legge commissione

(ANSA) - ROMA, 2 APR - Pubblicata, sulla Gazzetta ufficiale, la legge che istituisce la commissione d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario. La norma era stata firmata nei giorni scorsi dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella che la ha accompagnata con una lettera ai presidenti di Camera e Senato affinchè vigilino che il neo organismo non sconfini in attività incostituzionale come il controllo del credito o la lesione dell'autonomia di Banca d'Italia e Consob.

La legge, che entrerà in vigore il 16 aprile, attribuisce alla Commissione poteri ben maggiori e più generici rispetto all'organo della precedente legislatura. Fra questi, elencati nell'articolo 3 del provvedimento, l'analisi della "gestione degli enti creditizi e delle imprese di investimento", "i criteri di remunerazione degli esponenti degli organi di amministrazione di controllo e dei manager" e la "verifica dell'efficacia dell'attività di vigilanza" degli organismi preposti.