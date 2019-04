Fabbisogno: Mef, a marzo a 20,2 mld

(ANSA) - ROMA, 1 APR - Il fabbisogno dei primi tre mesi 2018 è attestato a 28,569 miliardi, +1,6 miliardi rispetto al primo trimestre del 2018. Lo comunica il Mef. A marzo invece il fabbisogno è diminuito a 20,2 miliardi (-900 milioni rispetto allo stesso mese 2018). Dal lato entrate, il saldo beneficia di un aumento di circa 2,4 miliardi per maggiori incassi (circa 1 miliardo) e le aste delle quote CO2 (1,4 miliardi). Dal lato dei pagamenti si è registrato un aumento di circa 1,5 miliardi: maggiori prelevamenti dai conti di tesoreria Inps (400 milioni) e le uscite per interessi (800 milioni).