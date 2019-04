Di Maio: nel Def misure per famiglie su modello Francia

Nel Def saranno inserite misure di aiuto alle famiglie sul modello di quanto si fa in Francia. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio durante un 'intervista a Rtl 102.5 . Parlando della famiglia di Maio ha detto: la famiglia è sacra ma anche la libertà della donna è sacra", e proprio per rispondere con concretezza è il momento di mettere nel prossimo Def provvedimenti per un modello di aiuti alle famiglie sul modello francese: 50% sconto sui pannolini, 50% sulle spese per la baby sitter, un coefficiente famigliare che si abbatte a seconda di quanti figli hai".



"Il ministro Tria può stare tranquillo: l'unica cosa che penso che tutti dobbiamo lavorare sulle cose concrete, quindi deve essere firmato il prima possibile il decreto sul rimborso dei risparmiatori truffati, per noi è fondamentale". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio rispondendo ad una domanda durante un'intervista su Rtl102.5.