Borsa: Asia chiude in rialzo, vola Cina

(ANSA) - MILANO, 1 APR - Borse asiatiche in rialzo con il clima positivo dopo i dati sulla manifattura cinese che vendono a sorpresa la prima crescita in 4 mesi. Sullo sfondo resta l'ottimismo per le trattative sul fronte commerciale con il dialogo tra Usa e Cina. La gran parte degli indici asiatici ha fatto segnare la miglior crescita di seduta da gennaio.

In rialzo Tokyo (+1,4%). Volano i listini cinesi con Shanghai (+2,5%), Shenzhen (+3,4%), Hong Hong (+1,6%). Bene anche Mumbai (+0,8%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo sull'indice pmi manifatturiero dell'eurozona, di Italia, Francia, Germania e Spagna. In tarda mattinata si conoscerà anche lo stato di salute della disoccupazione in Italia e l'inflazione nell'eurozona.

Dagli Stati Uniti previste le vendite al dettaglio, l'indice manifatturiero finale e le scorte delle imprese.