Boccia,serve azione massiva per crescita

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - Nella maggioranza "ci sono grandi divergenze su molte questioni: data la dimensione economica che il paese vive in questo momento servirebbe compattezza, noi lo abbiamo mostrato con i sindacati". Lo ha detto il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia a 'Mezz'ora in più' su Rai 3 invitando il governo a "superare i conflitti sullo sblocca cantieri e sul decreto crescita" perché serve una "operazione massiva" per il rilancio del Paese.