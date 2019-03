Open Fiber:Ripa,oltre 170 mln per Friuli

(ANSA) - UDINE, 29 MAR - In Friuli Venezia Giulia "stiamo investendo oltre 170 milioni di euro''. Lo ha detto l'ad di Open Fiber, Elisabetta Ripa, sottolineando di aver siglato una convenzione con il Comune di Gemona, che con un investimento di 2 milioni euro sarà protagonista di un progetto pilotà Smart City grazie alla fibra ottica Fiber to home (Ftth). Il progetto sfrutta l'efficienza della banda ultra larga, ed è stato presentato a Udine, dove i vertici di Open Fiber hanno incontrato il governatore, Massimiliano Fedriga, e alcuni membri dell'esecutivo, illustrando anche altri interventi che la società sta realizzando in Fvg. L'incontro ''è stato positivo e stiamo valutando insieme le possibilità di allargare la collaborazione", ha riferito Ripa. L'intento è "fare leva su tutte le infrastrutture pre-esistenti, comprese quelle di Telecom Italia'' ,''integrarle, collaborando con tutti, e valorizzarle con un'infrastruttura interamente in fibra e connessa con il resto del territorio nazionale al servizio delle comunità''.