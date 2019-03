Borsa: Milano sale (+0,6%), bene Tenaris

(ANSA) - MILANO, 29 MAR - Piazza Affari conferma il rialzo dell'apertura (+0,6%) spinta da Tenaris (+2,4%), favorita dalle quotazioni dei metalli e Saipem (+2,07%), con l'aumento del greggio che sostiene anche Eni (+1%). Rimbalza Recordati (+2,34%) dopo il tonfo della vigilia, così come Stm (-1,73%), che ha sofferto due giorni fa per il taglio delle stime di Infineon. In calo Terna (-0,93%), Amplifon (-0,41%), Campari (-0,51%), Snam (-0,44%) ed Enel (-0,32%). Debole Tim (-0,74%) nel giorno dell'assemblea della resa dei conti tra Elliott e Vivendi (+0,4% a Parigi), poco mosse le banche, da Banco Bpm (+0,3%) a Unicredit (+0,35%) con lo spread tra Btp e Bund a 255 punti. Sugli scudi Tiscali (+13%) che ha siglato un accordo per la ristrutturazione del debito. Bene Salini Impregilo (+3,12%) dopo una nuova commessa per la Napoli-Bari, giù Aquafil (-5,71%).