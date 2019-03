Borsa: Europa ositiva, Milano +0,6%p

Si confermano positive la borse europee in attesa dell'avvio di Wall Street, i cui futures sono in risalita nel giorno della ripresa dei negoziati tra Usa e Cina sui dazi, dopo le aperture di Pechino. Per i listini del Vecchio Continente si chiude oggi il trimestre più brillante dal 2015. Francoforte, Parigi e Madrid (+0,8%) sono le migliori, seguite da Milano (+0,6%) e Londra (+0,35%). Acquisti su Hennes & Mauri (+12%), che favorisce Swatch (+2,7%), Ferragamo (+1,5%) e Kering (+1,4%). Il prezzo dei metalli spinge ArcelorMittal (+2,6%) e Tenaris (+2,1%), mentre TechnipFmc (+2,5%) e Saipem (+2%) seguono la curva del greggio. Acquisti su Bnp (+1,8%) e Daimler (+2%), dopo l'accordo con Geely con cui dividerà al 50% il controllo di Smart, mentre scivola l'operatore turistico Tui (-5,9%) dopo i conti e il taglio alle stime a seguito del blocco a terra dei Boeing 737.