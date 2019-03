Borsa: Europa chiude in rialzo

(ANSA) - MILANO, 29 MAR - Le Borse europee chiudono in rialzo senza temere la decisione del parlamento britannico di bocciare l'accordo sulla Brexit. Il clima positivo che si respira tra i listini del Vecchio continente arriva dalla ripresa dei negoziati commerciali tra Usa e Cina. Gli investitori ritengono che un eventuale accordo sul fronte commerciale influirà positivamente anche sull'andamento della crescita globale. Sul fronte valutario in lieve calo l'euro sul dollaro a 1,1222 a Londra. Giù anche la sterlina sul dollaro a 1,3013. L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,6%. In rialzo Parigi (+1,02%), Francoforte (+0,86%) e Londra (+0,62%).