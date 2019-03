Popolare Bari,cda 8 maggio su spa-Tercas

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - Il cda della Popolare di Bari dell'8 maggio, convocato per l'approvazione del bilancio, "esaminerà le tematiche relative al percorso societario che porterà all'attivazione della Banca SpA". Lo si legge in una nota secondo cui il consiglio esaminerà anche "le ricadute di natura legale e tecnica conseguenti alla recente sentenza del Tribunale dell'Unione Europea, che ha annullato la decisione della Commissione Europea relativa all'intervento del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi a favore di Banca Tercas, poi acquisita da Banca Popolare di Bari".

La banca comunica poi che l'assemblea dei soci sarà chiamata a deliberare sul progetto di bilancio al 31 dicembre 2018 sarà convocata per il 29 e 30 giugno prossimi, rispettivamente in prima e seconda convocazione.