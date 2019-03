Pieno asta Btp,tasso 5 anni sale a 1,71%

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - Il Tesoro ha assegnato tutti i 6,5 miliardi di euro di Btp a medio-lungo termine offerti in asta, ma il tasso sulla scadenza a 5 anni ha segnato un deciso rialzo all'1,71% dall'1,59% del collocamento precedente. Il tasso sul Btp a 10 anni è invece calato al 2,61% dal 2,81%. La domanda complessiva per i Btp ha superato gli 8,7 miliardi. Venduti anche Ccteu per un miliardo di euro al tasso dell'1,83%.