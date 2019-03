Draghi,pieno diritto gestire riserve oro

La Bce ha il "pieno diritto" di gestire le riserve auree. E' quanto spiega il presidente della Bce, Mario Draghi, nella lettera di risposta all'interrogazione presentata dai membri del Parlamento europeo, Marco Valli e Marco Zanni sul "tema della proprietà legale delle riserve auree degli Stati membri e delle competenze della Bce". Draghi spiega che in base al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), "uno dei compiti fondamentali da assolvere tramite il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) è 'detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri'" che includono valute estere, oro e diritti speciali di prelievo.

"L'articolo 30 - precisa Draghi - stabilisce che 'la BCE ha il pieno diritto di detenere e gestire le riserve in valuta che le vengono trasferite e di e di utilizzarle per gli scopi indicati nello Statuto'".