Deutsche Bank,studia aumento 10 mld

Deutsche Bank sta valutando l'ipotesi di raccogliere fino a 10 miliardi di euro di capitale nell'ambito di una possibile fusione con Commerzbank. Lo riporta il Financial Times citando alcune fonti. Il governo tedesco vorrebbe che Deutsche Bank raccogliesse più capitale possibile per assicurare che il gruppo che nascerà dalla fusione non sia costretto a tornare sul mercato dopo l'operazione."E' troppo presto per effettuare una valutazione credibile sulla potenziale necessità di capitale" afferma Deutsche Bank in una nota al quotidiano.