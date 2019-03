Borsa: Milano chiude in calo con banche

(ANSA) - MILANO, 28 MAR - Seduta in calo per Piazza Affari (Ftse Mib -0,53% a 21.080 punti) al pari delle altre Borse europee sulle incertezze per la crescita globale e le attese sulla Brexit e sul nuovo voto sull'accordo di divorzio dall'Ue.

In questo contesto lo spread tra btp e bund chiude in rialzo a 256 punti. A zavorrare il listino sono in particolare le vendite sui bancari con Banco Bpm che cede il 2,33%, Unicredit l'1,89%, Ubi lo 0,98%. In controtendenza Mediobanca (+1,10%) e Fineco (+1,05%). Vendite poi su Fca (-2,03%) con le notizie sul riassetto del comparto dell'automobile. Tra i titoli peggiori St (-3,5%) e Recordati (-3,4%). Acquisti su Tim (+1%) alla vigilia dell'Assemblea sul bilancio e sulla richiesta da parte di Vivendi della revoca dei consiglieri in quota Elliott. Maglia rosa Juventus (+1,79%) seguita da Leonardo (+1,48%), Diasorin (+1,3%).