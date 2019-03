Borsa: Europa rallenta, Milano (-0,5%)

(ANSA) - MILANO, 28 MAR - Le Borse europee rallentano in attesa delle stime sul Pil statunitense e con i futures di Wall Street in calo. Nel Vecchio continente è in controtendenza Londra (+0,5%) con l'indebolimento della sterlina ed in attesa che si trovi una via politica per la Brexit.

Prosegue poco mosso lo spread tra Btp e Bund a 258 punti con il rendimento del decennale italiano al 2,5%. Intanto il Tesoro ha fatto il pieno all'asta dei Btp a medio-lungo termine con il rendimento del titolo a 5 anni in rialzo all'1,71%. Il tasso del Btp a 10 anni è invece calato al 2,61% dal 2,81%.

Piatto l'indice d'area Stoxx 600. In rosso Madrid (-0,4%), Milano (-0,5%), Parigi (-0,1%) mentre è in rialzo Francoforte (+0,1%). A Parigi prosegue il calo di EssilorLuxottica (-2,2%), dopo che Delfin ha chiesto l'arbitrato. Giù anche Bayer (-1,6%), con la condanna di Monsanto per il caso del diserbante Roundup.

A Piazza Affari raffica di vendite sulle banche con Unicredit (-2%), Banco Bpm (-1,9%), Ubi (-1,6%) e Bper (-1,2%).