Borsa: Europa nervosa dopo stime Pil Usa

(ANSA) - MILANO, 28 MAR - Le Borse europee si mostrano nervose dopo le stime del Pil statunitense riviste a ribasso e con il direttore generale del Fmi Christine Lagarde secondo la quale l'area euro non è pronta per la prossima crisi. In negativo i futures di Wall Street poco prima dell'apertura.

L'indice d'area Stoxx 600 guadagna lo 0,2%. In positivo Londra (+0,5%), Francoforte (+0,3%), Parigi (+0,2%). In calo Milano (+0,3%) mentre è piatta Madrid (-0,01%).

A Piazza Affari prosegue l'ondata di vendite sulle banche con Banco Bpm (-1,9%), Unicredit (-1,6%), Bper Ubi (-1,1%). In calo anche Fca (-1,2%), dopo le notizie sul riassetto del comparto dell'automobile.