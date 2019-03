Borsa: Europa apre piatta

(ANSA) - MILANO, 28 MAR - Le Borse europee avviano la seduta in modo piatto. Sui listini del Vecchio continente pesano le incertezze sulla crescita economica globale. Sullo sfondo restano i problemi nel Regno Unito per la Brexit e la ripresa dei negoziati commerciali tra Usa e Cina, con l'esito di questi ultimi che avrà un impatto sull'economia mondiale.

Invariato l'indice d'area stoxx 600 (-0,01%). Piatte Francoforte (+0,03%) e Parigi (-0,04%) mentre è in controtendenza Londra (+0,19%).