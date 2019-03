Acciaio: Tajani a Juncker, agire contro import da Indonesia (2)

(ANSA) - STRASBURGO, 28 MAR - Nella lettera a Juncker, Tajani ricorda che "il 4 gennaio 2018, la Commissione europea ha notificato all'Organizzazione mondiale del commercio le sue conclusioni sull'inchiesta relativa ad alcuni prodotti in acciaio, in base alle quali ha introdotto misure definitive che sostituiscono quelle provvisorie in vigore dal luglio 2018". Le misure "riguardano 26 categorie di prodotti di acciaio", e prevedono "contingenti tariffari superati i quali verrà applicato un dazio del 25%".

"Come saprà - prosegue Tajani - le misure di salvaguardia non si applicano a nessun prodotto originario di un Paese in via di sviluppo membro del Wto, fintanto che la sua quota di importazione nell'Ue non ecceda il 3%. Su questa base, vorrei attirare la sua attenzione sul caso delle importazioni dall'Indonesia di lamiere e nastri laminati a caldo in acciaio inossidabile, e di quelli laminati a freddo, che sono aumentate sensibilmente nella seconda metà del 2018, eccedendo largamente la soglia del 3%".

Per evitare danni ulteriori alla nostra industria dell'acciaio - conclude Tajani - suggerisco alla Commissione di rivedere immediatamente la lista dei Paesi in via di sviluppo cui si devono applicare le misure di salvaguardia" per tenere conto delle dinamiche delle importazioni registrate nel 2018 e adottate le necessarie misure.(ANSA).