Raccolta Assogestioni -571 milioni

(ANSA) - MILANO, 27 MAR - In febbraio la raccolta netta del risparmio gestito è scesa di 571 milioni, con un patrimonio complessivo di 2.123 miliardi. E' quanto rivela la mappa mensile di Assogestioni.

Il dato relativo alle gestioni collettive (in flessione di 1,4 miliardi) è controbilanciato dalle sottoscrizioni nette registrate sulle gestioni di portafoglio, in crescita di circa un miliardo. Il patrimonio totale dell'industria è in crescita di quasi 17 miliardi rispetto al mese precedente e sale a quota 2.123 miliardi, nuovo record storico, "grazie in particolare all'effetto della gestione", sottolinea Assogestioni.

Gli asset complessivi sono quasi equamente ripartiti tra le gestioni collettive (1.057 miliardi) e le gestioni di portafoglio (1.066 miliardi).