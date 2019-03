Di Maio, Confindustria non è un gufo

(ANSA) - NEW YORK, 27 MAR - "Le preoccupazioni di Confindustria sono le nostre'': Confindustria non è un gufo, "l'epoca dei gufi era quella di Renzi". Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio dopo le affermazioni di Matteo Salvini in merito alle stime diffuse dall'associazione degli industriali.