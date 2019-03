Borsa: Milano rallenta (+0,2%), pesa Stm

(ANSA) - MILANO, 27 MAR - Piazza Affari rallenta sulla scia di Wall Street, girata in negativo, con l'indice Ftse Mib che riduce il rialzo allo 0,25%. Prevale il segno meno anche nel resto dell'Europa tranne che a Madrid (+0,48%). Pesa Stm (-5,27%) dopo le previsioni negative sul 2019 della rivale tedesca Infineon (-5,28%). Con lo spread in calo sotto quota 254 punti e con le misure che sta studiando la Bce in termini di tasso sui depositi per i prestiti overnight, corrono i bancari Unicredit (+3%), Banco Bpm (+3,17%), Ubi (+2,41%) e, più cauta, Intesa Sanpaolo (+0,9%). Prosegue la corsa di Fca (+2,6%) spinta dalle ipotesi di un interesse di Renault (+2,73%), che segue le precedenti avances di Peugeot (+2,9%). Segno meno per Astaldi (-1,16%), più cauta invece Salini Impregilo (-0,1%), impegnata nel salvataggio di quest'ultima. Bene Tim (+0,5%).