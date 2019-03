Borsa Milano chiude bene, sprint banche

(ANSA) - MILANO, 27 MAR - Piazza Affari ha chiuso positiva (Ftse Mib +0,26% a 21.194 punti), in controtendenza insieme a Madrid con le altre borse europee, tra scambi piuttosto brillanti per 2,7 miliardi di euro di controvalore. In calo a 253,1 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi secondo la piattaforma Bloomberg. Gli acquisti si sono concentrati sui titoli bancari, per effetto del calo del differenziale con i titoli di stato tedeschi e delle misure che la Bce sta studiando per ridurre la pressione sui depositi delle banche per i prestiti in giornata (overnight) tra istituti. Unicredit (+2,74%) è stata la migliore, seguita da Banco Bpm (+2,65%), Mediobanca (+2,06%), Bper (+1,58%), Ubi (+1,55%) e, più cauta, Intesa (+0,77%). In vetta alla classifica anche Fca (+2,61%), oggetto di indiscrezioni su un possibile interesse di Renault (+2,83% a Parigi), che segue di pochi giorni le avances di Peugeot (+2,71%). Segno meno per Astaldi (-1,77%), più cauta invece Salini Impregilo (-0,68%), impegnata a salvarla. Bene Tim (+0,75%).