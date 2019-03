Borsa: Europa contrastata, Milano -0,1%

(ANSA) - MILANO, 27 MAR - Borse europee contrastate nel finale, mentre a New York il Dow Jones lascia sul campo lo 0,6% e il Nasdaq l'1,05%. Londra (-0,29%), Parigi (-0,27%) e Francoforte (-0,17%), mentre Madrid (+0,37%) e Milano (+0,17%) sono in rialzo. Sugli scudi i bancari Commerzbank (+5%), Credit Agricole (+3,6%) e Unicredit (+2,39%) con le misure allo studio in Bce in termini di tasso sui depositi per i prestiti overnight. Acquisti su Fca (+2,34%), su ipotesi di un interesse di Renault (+3,29%) dopo le precedenti avances di Peugeot (+2,37%), mentre scivola Infineon (-6,37%) dopo le previsioni sul 2019, che frenano anche i rivali Stm (-7,32%) e Ams (-6,58%).