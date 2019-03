Borsa: Europa accelera, Milano +0,9%

(ANSA) - MILANO, 27 MAR - Accelerano le principali borse europee dopo l'avvio positivo degli scambi Usa. Madrid (+1,1%) è la migliore, seguita da Milano (Ftse Mib +0,95%), Parigi (+0,61%), Francoforte (+0,4%) e Londra, ancorata sulla parità.

Gli acquisti si concentrano soprattutto sui titoli bancari, con lo spread tra Btp e bund in calo a 252 punti, mentre gli analoghi dati spagnolo e francese sono rispettivamente a 112 e 37,9 punti da Unicredit (+4,15%) a Banco Bpm (+3,8%). In luce anche Santander (+3,16%), SocGen (+3%), Bnp (+2,82%), Ing (+2,79%) e Intesa (+2,24%). In campo automobilistico le nuove indiscrezioni della stampa Usa su Fca (+3,47%), indicata questa volta come possibile preda di Renault (+3,62%), muovono l'intero settore, da Peugeot (+3,75%), il cui amministratore delegato Carlos Tavares è stato il primo ad aprire la danza su Torino, a Daimler (+2,3%), pronta a cedere la divisione Smart al socio cinese Geely.