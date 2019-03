Alitalia: Discepolo, Fs scelga

"Ferrovie, che hanno dato una disponibilità ferma, o si danno da fare e ci portano una richiesta di proroga, con documenti sulla trattativa, o rinunciano e ce lo dicono chiaramente: non possiamo portare avanti" la situazione "senza limite". Così il commissario straordinario di Alitalia, Daniele Discepolo, in audizione alla Camera. "Non possiamo pensare a proroghe di mesi per il sovrapporsi di eventi politici che possono alterare la posizione di Alitalia - spiega - dopo riflessioni ci siamo dati massimo 3-4 settimane".

FS, SERVONO APPROFONDIMENTI "Ferrovie dello Stato Italiane sta proseguendo le interlocuzioni con un ristretto numero di player industriali al fine di determinare le condizioni per la formazione di una compagine azionaria che si candida a rilevare gli asset di Alitalia". Lo si legge in una nota secondo cui "i progressi compiuti in questi mesi necessitano di ulteriori approfondimenti per giungere alla definizione di un modello industriale sostenibile"