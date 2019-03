Uber compra Careem e punta su M. Oriente

(ANSA) - ROMA, 26 MAR - Uber compra per 3,1 miliardi di dollari Careem Networks, società concorrente con base a Dubai attiva in Medio Oriente. Lo scrive la Bloomberg: Uber pagherà l'acquisizione - la più pesante nella sua storia, e che attende il via liberà dei regolatori nei 15 Paesi interessati - 1,4 miliardi in contanti e 1,7 in titoli convertibili. L'acquisizione arriva a un mese dallo sbarco in Borsa pianificato dal colosso di San Francisco della sharing economy.