Borsa:Milano +0,5%,bene Saipem e Leonard

(ANSA) - MILANO, 26 MAR - Piazza Affari conferma lo spunto a metà seduta (Ftse Mib +0,5%), spinta da Saipem (+2,46%), dopo la raccomandazione d'acquisto di Goldman Sachs, Leonardo (+1,93%), favorita dalle prospettive sul settore degli elicotteri indicate dagli analisti, e Mediobanca (+1,5%), che ha emesso un nuovo bond da 500 milioni a condizioni vantaggiose dopo richieste per 2,1 miliardi. In luce Hera (+1,75%), Moncler (+1,38%) e Ferragamo (+0,75%), bene Enel (+1,14%) e Unipol (+1%), deboli le banche nonostante lo spread in calo a 248 punti. Fiacca Intesa (-0,2%), che ha confermato l'esclusiva con Prelios per la gestione degli Utp, più giù Ubi (-0,56%), Banco Bpm (-0,62%) e Unicredit (-0,91%). Positiva Tim (+0,61%), il cui Cda si riunisce giovedì prossimo per discutere di un nuovo esposto alla Consob di Vivendi (+0,98% a Parigi).