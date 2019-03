Borsa: Europa migliora, Milano +0,5%

(ANSA) - MILANO, 26 MAR - Migliorano le borse europee a fine mattinata, favorite dal rallentamento degli spread, con quello italiano in calo a 247,5 punti. Milano (Ftse Mib +0,5%) è seconda solo a Parigi (+0,6%), mentre restano indietro Londra (+0,3%) Francoforte e Madrid (+0,15% entrambe). Positivi i futures Usa in vista di dati su costruzioni e prezzi delle case, dell'indice manifatturiero della Fed di Richmond e della fiducia dei consumatori, prevista in rialzo. Invertono la rotta le banche, guidate da Mediobanca (+1,42%), Abn Amro (+0,8%) e Credit Agricole (+0,7%). Rialzi per Tim (+0,72%), che riunisce il Cda giovedì per discutere il nuovo esposto alla Consob di Vivendi (+0,98%). Contrastati gli automobilistici Fca (+0,5%) e Bmw (-0,8%), mentre uno studio degli analisti di Goldman Sachs spinge i titoli dei servizi petroliferi, da Saipem (+2,42%) ad Aker Bp (+1,95%), da Koninklijke Vopak (+1,81%) a Sunsea 7 (+1,4%). Acquisti sui titoli del lusso, da Puma (+1,98%) a Moncler (+1,2%) e Ferragamo (+1,13%).